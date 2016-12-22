أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج جاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة لمنطقة صباح الأحمد السكنية، وذلك بعد انتهاء الوزارة من الإشراف على غسيل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لعدد 199 قسيمة من قطاع D قطعة 4 ابتداء من قسيمة رقم 210 الى قسيمة رقم 409،

وأفاد بأن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وعلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للقطعة المذكورة لمراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية - قسم إيصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الفحيحيل لاستكمال إجراءاتهم.