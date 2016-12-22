لميس بلال

على انغام انت عمري وأنغام كلثومية مختلفة اصيلة افتتح مساء امس الاول معرض الفنانة التشكيلية الاول سلوى أيوب «كلثوميات» في متحف الفن الحديث بحضور الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش.

وقد أوقفت الفنانة الكويتية الشابة سلوى أيوب معرضا كاملا من انتاجها التشكيلي تحية لام كلثوم بعنوان «كلثوميات».

من جانبه قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور بدر الدويش وثقت الفنانة احد رموز الثقافة في الوطن العربي وهي الفنانة الراحلة ام كلثوم حيث تواجد في المعرض 24 لوحة فنية ومنحوتة وهناك حالة ابداع في اللوحات في تكنيكات تملكها الفنانة.

وقالت سلوى ايوب ان المعرض استغرق مني 4 اعوام من العمل، حيث ركزت على طرح إحساس أم كلثوم عن طريق اللوحات واخترتها كونها اسطورة ونموذج للحب والرومانسية.