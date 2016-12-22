عبدالله الراكان

أكد مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري ان الكويت سباقة دائما في مجالات تحفيظ القرآن الكريم بفضل الحفاظ على هويتها الاسلامية تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، خاصة مع وجود مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن والتي يشارك فيها العديد من الحفاظ من جميع انحاء العالم.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي اقامته مبرة المتميزين لحفاظ القرآن الكريم تحت رعاية مختار اليرموك عبدالعزيز المشاري وحضور وجهاء اليرموك وأولياء أمور الحافظين من المواطنين والمقيمين في صالة تنمية المجتمع المنطقة.

وقال المشاري: تجمعنا اليوم لتكريم أبنائنا في مراكز القرآن الكريم التابعة لمبرة المتميزين من حفظة كتاب الله الذي نتعلم منه دائما أمور ديننا من صلاة وصيام وزكاة وحج، كما ننهل منه لنهتدي بالعدل والصدق والفضيلة، كما ان مبرة المتميزين تقدم دائما انجازات مختلفة ومتميزة ومنها حفظ القرآن الكريم وتعلمه، مهنئا المبرة والمسؤولين فيها على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل، موضحا ان المبرة خرجت العديد من رجالات الكويت والمسئولين فيها، مطالبا الخيرين من أهل الكويت بدعم مسيرتها حتى تستمر في خدمة الاسلام والمسلمين داخل الكويت وخارجها.

وأشار إلى ان مسؤولي منطقة اليرموك حريصون كل الحرص على اقامة المسابقات التي تحض على حفظ القرآن الكريم، مؤكدا ان منطقة اليرموك هي الوحيدة التي يقام بها اكثر من خمس مسابقات سنوية لتحفيظ القرآن الكريم، شاكرا مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية على حرصهم ودعمهم لمثل هذه المسابقات التي تعزز من نشر القرآن بين أفراد المجتمع.