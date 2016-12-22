العازمي: استقلالية رياضة المكفوفين ونقل تبعيتها للجمعية

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان الاعتصام الذي نفذه ذوو الإعاقة مساء أمس الأول في ساحة الإرادة وسط حضور نيابي حق مكفول، مشيرة الى انها تسمع لكل الانتقادات، كما ان التطوير جار إن شاء الله.

جاء ذلك في تصريح أدلت به خلال مشاركتها في حفل تنصيب الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين فهد صياح أبو شيبة والذي أقيم مساء أمس الأول في مقر الجمعية تحت رعايتها وحضور نخبة من الشيوخ والوكلاء المساعدين في وزارات الدولة، إضافة إلى أعضاء الجمعية.

وعن المناسبة، أكدت الصبيح أن المجتمع المدني مجتمع نشط وهذا ما يؤكد أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي، مشيدة بهمة ونشاط جمعية المكفوفين منذ تأسيسها، فضلا عن إسهاماتها الجليلة التي تخدم كل الشرائح من ذوي الاعاقة عامة والمكفوفين على وجه الخصوص.

وأضافت الصبيح ان جمعية المكفوفين تعتبر أنشط من جمعيات أصحاء، حيث تنظم اكثر من فعالية في شهر واحد، لافتة الى أن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تعتبر أقل مشاركة، وأنا مقصرة معهم في بعض أنشطتهم نظرا لارتباطاتي الخارجية، وهناك الكثير من الأعمال التي قمنا بها بالتعاون مع الجمعية، ونأمل تحقيق كل المطالب.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العازمي أن الكويت من الدول السباقة في مجال رعاية ذوي الاعاقة والاهتمام بهم، كاشفا عن الطموحات المستقبلية للجمعية ومنها استقلالية رياضة المكفوفين ونقل تبعيتها للجمعية.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس النادي الرياضي للصم إسماعيل كرم، قدم أمين السر العام محمد الكندري التهاني بتنصيب الرئيس الفخري، مشيرا إلى أنه سيكون خير داعم للجمعية على كل المستويات.

وأكد الرئيس الفخري للجمعية فهد صياح أبو شيبة أهمية المواقف والمبادرات الانسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تسهم في خدمة المواطن الكويتي من خلال منظومة توازن في تلبية متطلباته واحتياجاته، فضلا عن دورها الفعال في تنمية البلاد والنهوض بها.