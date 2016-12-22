نظمت الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة الملتقى الاجتماعي الثقافي السادس لفتيات دول مجلس التعاون الخليجي الذي شارك فيه وفود من سلطنة عمان ومملكة البحرين وقطر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت.



وتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والحلقات النقاشية والمحاضرات الثقافية والندوات الحوارية وورش عمل بالإضافة إلى رحلات استكشافية تراثية لمعالم الكويت.

وهدف الملتقى الى استفادة الوفود من التجارب وتبادل الخبرات فيما بينهن وإسهامهن في تنمية المجتمع وتنمية الاتجاهات لديهن، إلى جانب إبراز دور المؤسسات المجتمعية في تهيئتهن عقليا وعلميا ومهنيا.



وتضمنت الحلقات النقاشية والمحاضرات عرض الفرص المتاحة أمام الفتيات مستقبلا للعمل من خلالها وأهمية التطوع في حياة المجتمع والفرد.



وأكدت المشاركات في الملتقى أهمية اللقاءات الخليجية التي توفر منصة مهمة لفتيات دول المجلس لتبادل الآراء والخبرات.