مريم بندق

علمت «الأنباء» ان هناك خطة لتفعيل عمل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرصود له مليارا دينار من خلال تسهيلات جديدة ومعالجة الملاحظات التي بلورها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول عرض من الصندوق.

وقد تضمنت 8 ملاحظات جوهرية وهي:

٭ لا يمكن أن يرتقي العرض المقدم من الصندوق لأن يكون تقريرا، فالعرض المقدم من قبل الصندوق جاء عاما ولم ترد به كلمة واحدة حول الشباب.

٭ يخلو العرض من أي تحليل وآليات واضحة وخدمات تستهدف الشباب.

٭ العرض المقدم لم يحدد طبيعة الدور الذي يقوم به الصندوق، كما أنه لم يوضح طبيعة أدوار الجهات الحكومية ذات الصلة والمعنية بتنمية وتمكين الشباب والشرائح المختلفة من الشباب وبين الصندوق.

٭ فيما يتعلق بشروط التقديم للاستفادة من خدمات الصندوق للشباب فقد خلا من أي إشارة لكيفية مراعاته لطبيعة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشباب.

٭ يخلو العرض من آليات العمل ومعايير اختيار وتقييم المشروعات المقدمة من الشباب من الفئة العمرية المذكورة وأهمية مواءمة ووضوح هذه المعايير وآليات العمل بالنسبة للشباب.

٭ يخلو العرض ايضا من أي معلومات او إطار تحليلي حول المشروعات الشبابية او برامج التدريب.

٭ لا يوجد في العرض توضيح لوجود قنوات وآليات تواصل حقيقية للاستماع الى آراء واحتياجات وتطلعات الشباب من الفئة العمرية المحددة.

٭ العرض مختصر ويحتوي على رؤوس أقلام وعناوين غير واضحة في الربط بين التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لاستفادة الشباب من خدمات الصندوق.