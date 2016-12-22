اكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.محمد الطبطبائي اهمية تبادل الخبرات مع ماليزيا في المجالات ذات الصلة.

وقال الطبطبائي وفقا لبيان صحافي صادر عن اللجنة على هامش لقائه نائب مفتي ولاية كلانتان الماليزية داتو تشي محمد رحيم: ان ماليزيا تلعب دورا رائدا في خدمة الشريعة الإسلامية، لافتا الى تجربتها «المباركة» في مجال المالية الإسلامية. وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وماليزيا معربا عن ترحيبه بالوفد الزائر وبالتعاون المثمر لما فيه فائدة البلدين الصديقين.

من جانبه اكد داتو رحيم حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات العلمية لدى اللجنة الاستشارية العليا واقامة المشاريع العلمية المشتركة بين البلدين الصديقين.