قال محافظ الجهراء الفريق المتقاعد فهد الأمير ان الشباب هم اساس نهضة البلاد وتقدمها وقادة التغيير في المجتمعات الأمر الذي يستوجب العمل على استثمار طاقاتهم وتوظيفها لخدمة بلدهم بالتعاون مع المؤسسات الحاضنة للشباب.

وأضاف في كلمة له خلال انطلاق اعمال ملتقيات (الاربعاء الحوارية) مع الشباب في القصر الأحمر بمحافظة الجهراء انه لمس اهتماما كبيرا من الهيئة العامة للشباب بدعم الشباب وتلبية تطلعاتهم وتذليل كل العقبات امامهم.

وذكر ان استضافة محافظة الجهراء للملتقى تأتي تجسيدا للشراكة المجتمعية مع الشباب لتبني قضاياهم والمشاريع الشبابية وتقديم الحلول والمقترحات لحلها.

وأوضح ان محافظة الجهراء تهتم بفئة الشباب من خلال مركز الجهراء للأمن الاجتماعي التابع للمحافظة الذي ينظم العديد من المحاضرات وورش العمل في المدارس ورياض الأطفال ومراكز تنمية المجتمع مؤكدا سعي المحافظة للتعاون مع العديد من الجهات الوطنية المعنية بالشراكة المجتمعية المهتمة بالشباب.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في كلمة له إن انطلاق هذه الملتقيات الشبابية يأتي استكمالا لمسيرة التواصل التي تنتهجها الهيئة مع الشباب لتحقيق رؤيتهم نحو تحقيق الريادة للكويت.

وأضاف ان الملتقى عبارة عن تجمع دوري للشباب مع المسؤولين بالهيئة لفتح نوافذ حوارية معهم تعنى بموضوعات شبابية تنموية بغية الخروج بأفكار خلاقة مشتركة قابلة للتنفيذ مشيرا الى العمل الشبابي بالكويت يمر بمراحل متقدمة.

واوضح المطيري ان الهيئة تعمل وفق منهجية تشاركية مع الشباب كونهم المحرك الأساسي لعمل الهيئة والشركاء الدائمين لها مؤكدا اهتمام الهيئة بالشباب لتمكينهم واستثمار طاقاتهم.

وقال إن العمل الشبابي بدأ بمشروع (الكويت تسمع) والوثيقة الوطنية للشباب ثم إنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وبعدها دعت الحاجة إلى انشاء هيئة تعنى بالعمل الشبابي والتي رسمت منذ صدور قانون إنشائها خطة استراتيجية شمولية قدمت من الشباب أنفسهم من خلال الحلقات النقاشية بالمحافظات تحت شعار (شباب شريك مبدع منتج في ريادة الكويت).

وثمن المطيري الدعم الكبير الذي قدمه محافظ الجهراء لشباب المحافظة وتذليله جميع العقبات أمام الهيئة لعقد الملتقى مشيدا بالمشاركات والأفكار الشبابية التي اظهرها الشباب في الملتقى.

وتضمنت ملتقيات (الاربعاء الحوارية) مع الشباب اقامة حلقات نقاشية وورش مع الشباب من مختلف الأعمار اضافة إلى نقاشات بين الشباب ومسؤولي الهيئة في عدة مواضيع تهم الشباب.