عقدت محافظة الفروانية اجتماعا تنسيقيا مع فريق الإيواء التابع لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية ومسؤولي الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية، بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع خطة العمل لإعادة وترميم وصيانة مقار الإيواء بالمحافظة، وتجهيزها بالشكل المناسب لاستخدامها في حالة الطوارئ والأزمات والحوادث لإيواء المواطنين والمقيمين في حال حدوث أي طوارئ أو كوارث.

وقال مراقب التنسيق والمتابعة بمحافظة الفروانية سعد الهدبة إن الاجتماع جاء بناء على توجيهات من المحافظ الشيخ فيصل الحمود للتنسيق مع إدارة الدفاع المدني وجميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة لتحديد مقار الإيواء في محافظة الفروانية، فضلا عن الوقوف على احتياجات الجهات المشاركة، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتجهيز المقار لمواجهة الأزمات والاستعداد التام للتعامل مع حالات الطوارئ بكفاءة وقدرة عالية.

وأكد الهدبة حرص المحافظ على ضرورة توحيد الجهود للوصول للهدف والغاية المنشودة من صيانة هذه المقار، بحيث تكون مهيئة بالشكل المناسب الذي يحفظ سلامة الجميع، سيما توجيهاته الحثيثة بتوفير كافة سبل الدعم وتسخير جميع الطاقات والإمكانات لتجهيز أكثر من مقر للإيواء في نطاق محافظة الفروانية.

يذكر أن مقر الإيواء بمحافظة الفروانية يشمل مناطق «الرحاب ـ العارضية ـ خيطان ـ الفروانية ـ جليب الشيوخ ـ عبدالله المبارك».