أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس قرعة الدفعة الرابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 1) ضمن توزيعات السنة المالية الحالية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة الرابعة تشمل 303 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 28 ديسمبر 2009.

وأضافت أن اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 1) وتشمل 307 قسائم بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 10 مارس 2010.

ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).

وتضم مدينة جنوب المطلاع الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.