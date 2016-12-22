اتفقت المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على عقد لقاء شهري تتم فيه متابعة ومناقشة القضايا التي تهم أعضاء اتحادها، مشيدة بمبادرة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعقد أول لقاء لهم في مقرهم بجمعية المهندسين مساء أول من أمس، وحضر اللقاء رئيس الاتحاد م.بدر السلمان ونائب الرئيس م.مازن الصانع، وأمين الصندوق م.جابر أبوالحسن، وعضوي مجلس الإدارة نزار العنجري، وم.سعدون العيسى وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين م.عبدالله معرفي ونحو 30 عضوا في الاتحاد أو من يمثلهم.

وعرض رئيس الاتحاد بدر السلمان رؤية الاتحاد حول تفعيل دور المكاتب الهندسية الكويتية في الساحة المحلية، مشددا على السعي الدؤوب لإزالة العثرات أمام تقدم عملها وحل المشاكل التي تواجهها بالتعاون مع كل من البلدية والاطفاء والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية التي نتوجه لها بالشكر على هذا التعاون.

وتناول اللقاء موضوع بنود لائحة الاشراف وانهائه والمقدمة من البلدية ولجنة مزاولة المهنة الهندسية، وبعد أخذ آراء وملاحظات الحضور اتفق على وضع مذكرة تتضمن كل المقترحات لتقديمها للتعديل من قبل لجنة مزاولة المهنة الهندسية بحيث تحدد مسؤوليات المكتب في الاشراف وتحديد مسؤوليات الملاك أو المقاولين والجهات الموردة للخرسانة لغيرها من مواد البناء.

وتبنى اللقاء ضرورة المطالبة بأن تكون عملية اعتماد وانهاء الاشراف عن طريق بلديات المحافظات وتعتمد آليا من المبنى الرئيسي للبلدية، واتفق على أن يقدم الحضور ملاحظاتهم حول نظام التصنيف الهندسي الذي بدأت وزارة التخطيط القيام به بطريقة آلية وعن طريق الانترنت، بحيث يمكن للاتحاد تقديم هذه الملاحظات بعد الانتهاء من الفترة التجريبية لتشغيل النظام والذي بدأته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد.

كما سيقدم الأعضاء مقترحاتهم ورؤيتهم حول قانون الشركات المهنية لضمان حقوق أصحاب المكاتب الهندسية، بحيث يقوم الاتحاد بإدراج هذه المقترحات مع ورقة عمله ومقترحه الذي سيقدم الى الجهات المعنية في الدولة، واتفق على أن يقوم الاتحاد بالمطالبة بإلغاء بند الكشف على المكتب عند تجديد الرخصة وخاصة في حال عدم تغيير موقع أو مكان عمل المكتب وأن يقدم هذا المطلب الى لجنة مزاولة المهنة الهندسية لتضمينه اللائحة الخاصة بها.