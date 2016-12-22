تحل اليوم ذكرى مرور 105 أعوام على افتتاح المدرسة المباركية التي تعد أول مؤسسة تعليمية نظامية في تاريخ الكويت.

وشرعت هذه المدرسة أبوابها أمام الطلبة في عهد الشيخ مبارك الصباح وتحديدا في 22 ديسمبر عام 1911 إثر حملة تبرعات استمرت بضعة أشهر ليتم تجميع أكثر من 77 ألف روبية لإنشاء المدرسة.

وعين الشيخ يوسف بن عيسى القناعي أول ناظر لها وبلغ عدد الطلاب لدى الافتتاح 254 طالبا.

ووفق مصادر تاريخية فإن فكرة تأسيس المدرسة نبعت من كل من ياسين الطبطبائي والشيخ يوسف بن عيسى القناعي والشيخ ناصر مبارك الصباح عند الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في ديوان الشيخ القناعي.