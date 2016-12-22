توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، إلى مدينة جدة اليوم الخميس، للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي والذي يعقد بناء على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وقنصل عام دولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل العنزي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وكان في وداع الشيخ صباح الخالد على أرض المطار نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.