الحمد: نهدف إلى احتضان المخترعين الكويتيين وتسويق اختراعاتهم

عادل الشنان

أعلن عضو اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي التاسع للاختراعات في الشرق الأوسط أوس النصف عن انطلاق المعرض في نسخته التاسعة 16 يناير المقبل.



وقال النصف في مؤتمر صحافي أمس ان الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط تؤكد اهتمام سموه بالإبداع والمبدعين في البلاد والوطن العربي.



وأضاف ان رعاية سموه للمعرض منذ انطلاقته وحرصه المتواصل على دعم أبناء الكويت عامة وأعضاء النادي العلمي الكويتي من الموهوبين والمبدعين خاصة «تضعنا أمام مسؤولية كبيرة لإنجاح هذا الحدث العلمي العالمي الكبير».



وأوضح ان المعرض سينطلق في 16 يناير المقبل وتستمر انشطته حتى 19 من الشهر ذاته بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة خليجية وعربية وعالمية واسعة، مؤكدا انه يعد فخرا للكويت، وتأكيدا على دورها الرائد في رعاية العلم والعلماء والمبتكرين.



وأشار الى الانطلاقة الأولى للمعرض في أكتوبر 2007 والتي جاءت في اطار حرص النادي العلمي على ضرورة اقامة مثل هذه المعارض أسوة بدول العالم المتقدم بهدف صقل موهبة المخترعين الكويتيين واحتكاكهم بزملائهم من جميع انحاء دول العالم، خصوصا ان هناك معارض تقام بصفة سنوية في دول العالم لاحتضان المخترعين وتبني اختراعاتهم واكتشافاتهم الجديدة.



وأكد انه من هذا المنطلق كان على النادي العلمي ان يخرج بفكرة جديدة مبتكرة بغرض احتضان المخترعين الكويتيين في وطنهم واحتكاكهم بزملائهم سواء من دول الخليج أو العربية أو الاجنبية.



وبين ان النادي اصبح محط أنظار العالم في مثل هذا الوقت من كل عام بعد النجاحات المتتالية للمعرض في دوراته السابقة ليحظى باهتمام بالغ من كل مخترعي العالم.



من جانبه، قال عضو اللجنة العاليا المنظمة يوسف الحمد: ان من أهم الأسباب التي دعت لضرورة تنظيم المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط هو التسويق للاختراعات الكويتية، اذ ان المخترع الكويتي في السابق لا يجد من يحتضنه ويتبنى ابتكاره أو يطوره ليدخل الى مرحلة التسويق ويطبق على أرض الواقع، لذا جاءت فكرة تنظيم المعرض سنويا تحت شعار «لقاء المستثمرين بالمخترعين».



وأضاف ان الجائزة الكبرى للمعرض عند انطلاقته الأولى كانت 10 آلاف دولار وتمت زيادتها بعد ذلك لتصبح 15 ألفا، وخلال احتفال النادي بمناسبة مرور خمسة اعوام على انطلاقة المعرض في العام 2012 تم استحداث جائزة اخرى باسم النادي العلمي قيمتها 10 آلاف دولار مساهمة منه لتحقيق المزيد من الدعم والتشجيع للمخترعين.



الصفار: المعرض الثاني عالمياً

قال عضو اللجنة العليا المنظمة للمعرض د.محمد الصفار ان المعرض يعتبر ثاني أكبر معرض للاختراعات في العالم بعد معرض جنيف الدولي، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وطيدا بين النادي العلمي ومعرض جنيف، لافتا إلى حرص العديد من مخترعي دول العالم للمشاركة فيه، مبينا ان عدد الدول التي قامت بالتسجيل حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني للمعرض بلغ 35 دولة، وعدد المخترعين المتقدمين 300 مخترع، وعدد الاختراعات 350 اختراعا.