أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني التي تم توزيعها بلغت نسبتها 61.8 في المئة من العدد الإجمالي البالغ 11338 وحدة سكنية للسنة المالية الحالية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الخميس، إن إجمالي القسائم الحكومية التي تم توزيعها على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية التي وردت أولويتهم التاريخية على مشروع جنوب المطلاع الإسكاني حتى اليوم بلغ 7533 قسيمة حكومية.

وأضافت أن المتبقي من القسائم الحكومية بالمشروع 3805 قسائم، مشيرة الى أنه سيتم الاعلان عما تبقى من الدفعات وتوزيعها وفقا لجدول التوزيعات للسنة المالية.

وبينت أنها انتهت من توزيع قسائم الضواحي (إن 6 وإن 10 وإن 8 وإن 9 وإن 11 وإن 12 وإن 5 وجزء من إن 7) في مشروع جنوب المطلاع للسنة المالية (2015-2016) ويجرى الآن توزيع خامس دفعة من الضاحية (إن 1) وفقا لجدول توزيعات السنة المالية (2016-2017).