واصلت جمعية الهلال الأحمر ،اليوم الخميس، توزيع مساعدات إنسانية على اسر سورية نازحة في مناطق حدودية شمالي لبنان وذلك بالتعاون والتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني.

وأوضح رئيس الفريق الميداني في الجمعية إلى لبنان فهد الياقوت، انه تم توزيع حصص غذائية على 200 أسرة سورية نازحة في منطقة عكار الحدودية، مبينا أن الحصة الغذائية الواحدة تكفي خمسة أفراد لمدة شهر.

واكد مواصلة فريق الجمعية على توزيع المساعدات المتنوعة على الأسر السورية النازحة في مختلف المناطق اللبنانية، مشددا على ضرورة تقديم هذه المساعدات للتخفيف من معاناة النازحين السوريين الذين يعيشون حالة مأساوية بسبب سوء الأحوال الجوية إضافة إلى صعوبة وصول تلك المساعدات إلى المناطق التي يقطنونها.

وقال الياقوت إن المساعدات المقدمة للسوريين في لبنان تأتي في إطار التزام الجمعية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي يعيش مأساة إنسانية وظروفا معيشية صعبة، مؤكدا "أن هذه المساعدات ماهي إلا نبض حي وإحساس صادق من دولة الكويت تجاه السوريين".