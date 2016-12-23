مكتبتي









عالم الحيوان

يوضح المؤلف جيري بايلي أن هناك أسبابا متعددة قد تؤدي إلى انقراض الأنواع الحيوانية، منها احتمال نفاد الغذاء الذي تقتات عليه وافتراسها من قبل غيرها من الحيوانات أو موتها بسبب الأمراض.





وفي يومنا هذا تنذر أعدادا متزايدة من الأنواع الحيوانية بسبب تأثير الإنسان على البيئة.

كيف أشعر حيال: فقدان الآخرين

هذا الكتاب من إصدارات دار المؤلف، نقرأ من الكتاب: نهلة وسليم وأمل ونسرين ومصطفى رفاق وكانوا يعرفون شخصا توفي، وكانت لكل منهم مشاعره وردات فعله الخاصة، فالموت ينطوي على الخوف والغموض، والأمل أيضا، وهو جزء طبيعي من حياة الإنسان.

اختراعات غيرت مجرى التاريخ

الكتاب من تأليف مرفت شبراوي ونشر دار زهران، ونقرأ في مقدمة الكتاب: أن الاختراعات منحتنا سيطرة هائلة على البيئة، ومكنتنا من أن نحيا حياة أفضل وأسهل وأسعد من ذي قبل.

فلو لم نتمكن من الاختراع لبقينا رهن ظروف المناخ واليابسة.

ويشير الكتاب الى أن الاختراعات مكنت الإنسان من الاستمرار في البقاء على الرغم من مخاطر البيئة، ومن ثم تمكن من تطوير مجتمع متمدن.

كتابي الكبير: الحشرات

كتاب الحشرات المصور من تأليف نورا مرعي وإصدار دار المؤلف، نقرأ من الكتاب: تتميز أم أربعة وأربعين بطولها وعدد ارجلها الأربع والأربعين.. يتكلم الكتاب عن بعض الحشرات وما يميزها عن بعضها البعض بالتركيز على الصور الملونة المشوقة.

يوميات الدودة ممدودة: البحث عن ممدود

هذا الكتاب من تأليف رامه عمر الباشا نقرأ في الكتاب: ما أجمل الاستقرار.. حدثت ممدودة نفسها بهذه الكلمات التي قادتها الى التفكير في مستقبلها.

لكن الاستقرار يعني الأسرة بعرف الكائنات كلها، لكن ليست لدي أسرة، وانشاؤها يبعث بالنفــــس المسرة.

أبنائي الصغار





جمال النفس





إعداد: د طارق البكري





تذكر أيها الصديق العزيز أن جمال النفس يغلب جمال الشكل، وأن أناقة الداخل عنوان وسر التفوق على أناقة الهندام، كما أن طهارة اللسان ونظافة القلب واليدين أرقى من نظافة المكان. الارتقاء الى المعالي أيها الولد المحب والابنة المحبة لا يكون بالأماني.. والعلا ليس بمنصب ولا بجاه أو بمال.. فكم من فقير نقش اسمه في سجل التاريخ بحروف ذهبية.. وكم من غنى باهر لم يلحق بصاحبه غير الأذى.. والكتب تحكي عن أشخاص لم ينفعهم منصب ولا جاه. ومع علو مكانة العلم، فإن العلم نفسه قد ينعكس ضررا على صاحبه وعلى الناس من حوله، وربما على الدنيا في عصره وغير عصره، فكم من عالم لم ينفعه علمه، بل استخدم ما آتاه الله من علم ليضر به الآخرين.. ويغير الحقائق، ويزور الوقائع.. ويهدم ولا يبني.

لذا فإن جمال النفس أيها الأصدقاء يعلو ولا شيء يعلو عليه.. وجمال النفس ينعكس كل جمال أو قبيح في الدنيا.. فلا العلم ولا المال ولا المنصب يمكن أن يمنحوا الناس جمالا بغير جمال يخرج من الداخل.

فاحرص أيها الفتى العزيز وأيتها الفتاة العزيزة على أن تجملا نفسيكما وتزيناها من الداخل.. فسوف تريا الجمال الحقيقي يأتيكما عفوا، طوعا أو غضبا، لكن المهم أنه يأتي بصورته الناصعة وبلا تكلف.

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قصة وعبرة

يوم جديد





بقلم: أسامة أحمد خليفة

كانوا يستيقظون باكرا، يتجمعون لتناول الطعام، يأتي كل طائر بشيء من عشه، منهم من يأتي ببعض الحبوب التي ادخرها من عشاء أمس، ومنهم من يأتي ببعض فتات خبز زادت بعد أن ملأ بطنه هو وصغاره.

كانوا يضربون أجمل علامات التعاون والمحبة، يتعاونون معا بعد أن يفترشوا الأرض ببعض أوراق الأشجار الجافة في هذا الركن قرب شجرة مثمرة أمام البحيرة.

يغرد البلبل كل يوم بأنغام رائعة، كأنه يعزف مقطوعة موسيقية تصل بنغماتها الهادئة إلى عنان السماء فتنفتح شهيتها إلى ضوء الشمس، وكأنها تستلهم من هذا الضوء بداية حياة يوم جديد.

وما أحلى منظر الطيور وهي تضع بمناقيرها حبات الطعام إلى جيرانها فهم يفضلونها على أنفسهم رغم جوعهم وحاجاتهم للطعام، كانوا يفعلون ذلك وهم يفترشون الأرض بأجنحتهم المزركشة وكأنهم في عالم الألوان..

وها هو طائر صغير خرج للحياة منذ أسابيع يقلد أباه البلبل الكبير، فيحاول جاهدا أن يعزف كلمات موسيقية ولكنه يتعثر في بعض أجزاء المقطوعة الموسيقية فيصحح له الأب ويعطيه بعض الدروس أثناء فترة الرياضة بعد الإفطار وكأنه يعلمه في مدرسة خاصة.

كانوا يضربون أسمى علامات المحبة والتعاون، إذا مرض أحد أفراد الطيور يقومون بحمله على أجنحتهم حتى يصلوا به إلى عيادة الطبيب.

وإذا احتاج أحدهم أمرا أسرعوا لمساعدته، وإذا تعرض أحدهم للخطر هبوا لإنقاذه.. هذه حياتهم الجميلة.. حياة المحبة والتعاون.





شعر

صديقُ الحيوان

محمد جمال عمرو.. رسم: هاني مسعود

قُمْ نستمتِعْ بالألحَانِ

نَرسُمْ فَرَحاً بالألوانِ

نَهتِفْ نَهتِفْ للإنْسانِ

أنتَ صدِيقٌ للحَيوانِ

****

هذِي الحيواناتُ رفيقهْ

نافِعَةٌ للنَّاسِ صَدِيقَهْ

رائِعةُ الألوانِ رقيقَهْ

ما أجْملَها وهيَ طَلِيقهْ!

****

أنا أحميها في الصَّحراءِ

في الأجواءِ وتحتَ المَاءِ

كي تَحيا دَوْماً بهَناءٍ

أعْمَلُ في صيْفٍ وشِتاءِ

لون





متاهة





اختلافات بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في اقصر وقت ممكن.









