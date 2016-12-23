جاسم الغانم: «سيتي سنتر» تعمل منذ إنشائها على إرضاء وخدمة المواطنين والمقيمين

ناصر الغانم: «سيتي سنتر» بنيد القار نقلة نوعية بمستوى التسوق والخدمةنجاح الاستثمار في الدسمة نجاح للشراكة بين العام والخاص

بشرى شعبان

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن يكون لدى وزارة الشؤون توجه لتعميم تجربة التوسع في الاستثمار التي تم تطبيقها في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، مشددة في هذا الصدد على أن هذا القرار حق أصيل للجمعيات العمومية في الجمعيات التعاونية وهي التي تختار التوسع في الاستثمار وإسناد مهمة تشغيل الأسواق المركزية للقطاع الخاص ان رغبت في ذلك.

وأكدت الصبيح في تصريحات صحافية عقب افتتاحها مساء امس فرع السوق المركزي الجديد لجمعية الدسمة في منطقة بنيد القار، بحضور حشد من اهالي المنطقة والقائمين على افتتاح السوق وتشغيله، أن هذا الافتتاح يؤكد سياسة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ننادي بها في خطة التنمية، مشيدة بتجربة الاستثمار في جمعية الدسمة والتي اثمرت عن نقلة نوعية في العمل الاستهلاكي والأنماط المختلفة للعرض وتعدد المنتجات والتسهيل على رواد الجمعية وتلبية متطلباتهم، لافتة الى ان تجربة الاستثمار في الدسمة لم تغير في اسلوب العمل التعاوني ولم تنتقص من حقوق المساهمين بل حافظت على ارباحهم وزادت من الخدمات المقدمة لهم.

وجددت الصبيح التأكيد على أن الاستثمار في جمعية الدسمة لم يؤثر مطلقا في تطبيق قانون التعاون وان الجمعية تمكنت بفضل هذا الاستثمار من الوفاء بالالتزامات عليها وسداد اجزاء من الديون التي استحقت بأحكام قضائية متمنية نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص نافية تعميم التجربة حيث ان الجمعيات الناجحة والتي لا تعاني من مشاكل مالية او ادارية ليست بحاجة الى ذلك الا اذا قررت الجمعية العمومية.

ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة أسواق سيتي سنتر جاسم يعقوب الغانم بأن الشركة منذ نشأتها في 1997 ولما ما يقرب من 20 عاما وهي تضع نصب عينيها إرضاء وخدمة سكان الكويت من مواطنين ومقيمين بتوفير كل متطلبات الحياة الأساسية بأفضل الأسعار والعروض وتعمل الشركة دائما على التجديد والتوسع وتوفير كل ما هو مطلوب لراحة العملاء.

كما أعلن عن شكره لوزارة الشؤون الاجتماعية على الثقة التي أولتها الدولة بمجموعة سيتي سنتر لتكون أول شركة قطاع خاص تعيد تشغيل جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية في سابقة هي الأولى في تاريخ الكويت للرقي بمستوى التسوق والخدمات في الكويت.

كما أعرب عن شكره وسعادته لحضور الوزيرة فعاليات الافتتاح وعلى إشادتها بالتجديد والخدمة المتميزة لسيتي سنتر في بنيد القار.

وبدوره، أعلن مدير التطوير الإقليمي ناصر عادل الغانم أن سيتي سنتر بنيد القار هو نقلة نوعية في مستوى التسوق والخدمة، حيث إن الموقع تم تجديده بالكامل على أحدث طراز وأولى اهتماما خاصا بالتجهيزات والديكورات لتوفر أجواء الراحة للعملاء الكرام.

كما أنه أشار الى أن خطة التطوير لا تقتصر فقط على الموقع ولكن تمتد أيضا للتدريب والتسويق والتشغيل لتوفير أفضل تجربة تسوق على مستوى الكويت، وبدوره أعلن عن شكره للوزارة والوزيرة على الدعم والتعاون لتوفير كل الخدمة والراحة لأهل الكويت.