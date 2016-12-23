محمد راتب

أكد رئيس جمعية السلام التعاونية المعين د.متعب العتيبي أنه تم توقيف الشركات الوسيطة في الجمعية تنفيذا للقرارات الوزارية والتعاميم الادارية واللوائح المنظمة للعمل التعاوني، وذلك بعد قيام مجلس الادارة بجرد وقائي على الجمعية منذ تسلم مهامه وذلك للنظر والوقوف على المركز المالي من ناحية الرواكد والتوالف والعهد المالية وايضا التأكد من عدم وجود اي عجوزات سواء في السوق المركزي او الفروع التابعة لها، مشيرا الى ان الهدف من الجرد الوقائي ما هو إلا خطوة احترازية وحماية لمجلس الادارة حول ما له وما عليه من حقوق والتزامات.

واكد د.العتيبي ان مجلس الادارة اتخذ عدة خطوات مهمة في تخفيض المصروفات المالية، من ابرزها نقل مهرجان البر ولوازم العائلة من الخيمة المقامة امام سوق السلام المركزي الى فرع قطعة 7 وتم الاستغناء عن القاعة المستأجرة للمهرجان، وقد ساهم ذلك برفع المبيعات 15% نظرا لسهولة ومرونة حركة السير في فرع 7، كما تم الاستغناء عن بعض الموظفين غير المنتجين في الجمعية مما ساهم في وقف صرف الرواتب غير المستحقة، مشيرا إلى أن مجلس الادارة قام بمراجعة كل عقود الفروع المستثمرة ودراستها بعناية تامة من قبل لجنة مختصة للنظر في احقية رفع الايجار الشهري وتقديم دعم للجمعية بما يتواكب مع الوضع الحالي في الجمعيات التعاونية، وقد نتجت الدراسة بوجوب رفع بعض الايجارات الشهرية مع تقديم دعم من قبل بعض اصحاب الفروع المستثمرة، وعلى الفور تم استدعاؤهم وقد قبل معظمهم برفع الايجار وتقديم دعم للجمعية.