الملتقى استعرض دور الوقف وتجربة «أمانة الأوقاف» الرائدة في هذا المجال

ليلى الشافعي

اختتمت أمس في فندق الشيراتون فعاليات الملتقى الوقفي الثالث والعشرين الذي أقامته الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «تعزيز الروح الإسلامية بالثقافة الوقفية» برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بعد جهود حثيثة في هذا الملتقى الذي تميز عن غيره من الملتقيات بأنه يأتي ضمن أنشطة وفعاليات احتفالية اختيار «الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية» لعام 2016، وحيث تم استعراض دور الوقف وتجربة الأمانة العامة للأوقاف الرائدة في مجال الثقافة الوقفية والإسلامية، وتجارب الثقافة الوقفية في مجتمعات أخرى عربية إسلامية ودولية، تم طرحها خلال هذا الملتقى من خلال السادة المشاركين من مؤسسات مهتمة بمجال الثقافة الإسلامية والوقفية في دول شقيقة وصديقة كل في مجاله وتجربته.

وعقد الحفل الختامي في الفترة المسائية لليوم الثاني وتضمن كلمة لرئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوقفي الثالث والعشرين صقر السجاري، توجه خلالها بالشكر الجزيل للسادة المشاركين والضيوف الكرام من داخل الكويت وخارجها الذين تشرفنا بهم على أرض الكويت الحبيبة، وقدموا مشاركات فاعلة وتجارب عملية حقيقية ساهمت في تعزيز الروح الإسلامية بالثقافة الوقفية من خلال تقديم تجربة ومساهمات الأمانة العامة للأوقاف، وتجارب ومساهمات بعض الجهات الأخرى المشاركة من داخل الكويت وخارجها.

وأضاف: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني أعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى الوقفي الثالث والعشرين وجميع أسرة الأمانة العامة للأوقاف أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لرعايته الكريمة لهذا الملتقى السنوي، ولممثل راعي الملتقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.

وشكر الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة لدعمه ومساندته ومشاركته وحضوره ندوات وفعاليات هذا الملتقى، وأعضاء اللجنة التحضيرية وفرق العمل الفرعية والمتطوعين الذين بذلوا جهودا مخلصة لبلوغ هذا النجاح وإظهار الملتقى بالصورة المشرقة.

وتوجه السجاري أيضا بالشكر إلى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتغطيتهم فعاليات هذا الملتقى على أكمل وجه، كدأبهم في إبراز أنشطة الأمانة وتوصيل رسالتها إلى الجمهور الكريم بمشاركة الإخوة في إدارة الإعلام والتنمية الوقفية، متمنيا التوفيق للجميع مع وعد دائم باللقاء بإذن الله في ملتقيات سنوية تبرز أنشطة وإسهامات وإنجازات الأمانة العامة للأوقاف.

وتم خلال الحفل تكريم السادة الضيوف والمشاركين في الملتقى وأعضاء اللجنة التحضيرية والفرق الفرعية والتطوعية للملتقى.