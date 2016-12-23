أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج عن إطلاق الوزارة أمس الخميس حملة لجمع التبرعات لـ «حلب»، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبرج الحمرا.

وقال العرفج في تصريح صحافي: إن الحملة جاءت تحت عنوان «نحن حلب»، وتستمر حتى غد السبت، لافتا إلى أنها تهدف إلى تعزيز قيم العطاء والشعور بالمسؤولية، مبينا أن الشعب الكويتي جبل على فعل الخير ومساعدة المحتاجين، وحظي بالتقدير العالمي والأممي بتسمية الكويت «مركز العمل الإنساني»، وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائد العمل الإنساني».

وذكر العرفج أن هذه الحملة هي الثانية التي تطلقها وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث إنه سبق التعاون في تنظيم حملة لجمع التبرعات لسوريا.

وأكد أن وزارة الدولة لشؤون الشباب تحرص على نشر مفهوم العمل التطوعي الاحترافي، والتشجيع على زيادة نسبة المتطوعين بالإضافة إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالشباب وتعزيز المواطنة والعمل الإنساني والعمل على تقديم أفضل الخدمات النوعية والمتكاملة للشباب الكويتي.

وفي الختام، وجه العرفج شكره لجميع من شارك بهذه الفعالية الإنسانية وبالأخص إدارة مجمع الحمرا التجاري على تعاونهم لإنجاح هذه الفعالية.