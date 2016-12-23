برعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود يقيم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة مؤتمرا أكاديميا متخصصا في مجال الهندسة تحت عنوان Ingenium.. Engineering Meet-up يوم غد السبت في مكتبة الكويت الوطنية بالتعاون مع مؤسسة مهندسون بلا حدود - الكويت.

وذكر رئيس اللجنة الأكاديمية والمستجدين بالاتحاد أحمد العلي أن المؤتمر سيكون على مدار يوم كامل، موضحا أن الفعاليات تتضمن لقاءات مباشرة مع عدد من المتخصصين في مجالات العمل والتوظيف بالقطاعين العام والخاص.

وأوضـــح العلـــي: أن المؤتمر يتضمن حلقتين نقاشيتين الأولى بعنون المستقبل الوظيفي وتشارك فيها مديرة إدارة الدراسات والبحوث بوزارة الكهرباء والماء م.سهيلة معرفي، ومدير مجموعة التخطيط في شركة نفط الكويت م.بدر العطار، ومدير مجموعة التصميم في ايكويت م.عبدالله المسعود، مضيفا أن د.عماد خورشيد من جامعة الكويت سيتحدث في ندوة خاصة عن مخرجات الهندسة واحتياجات سوق العمل، كما يقدم عدد من المتخصصين شرحا عن آليات التقدم للعمل للوظائف الهندسية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وزاد العلي: أن الحلقة النقاشية الثانية ستكون بعنوان «المهندس الكويتي.. قصة نجاح» يشارك فيها م.أحمد المطوع صاحب شركة مبادر لخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وم.طلال المهنا مؤسس شركة شراع لإدارة المشاريع والاستشارات، وم.سارة صادق مهندسة معمارية ومؤسسة مكتب سارة صادق للاستشارات الهندسية، لافتا الى أن هناك محاضرة خاصة سيقدمها عضو مجلس الادارة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي بعنوان «كيف تؤسس مشروعك الصغير؟».

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن بالإضافة الى الحفل الختامي محاضرات أخرى، حيث سيقدم د.عبدالله الدبوس من معهد الكويت للأبحاث العلمية محاضرة عن آفاق التحصيل العلمي للمهندسين بعد التخرج، والمهندسة هيفاء المهنا تحاضر عن تجربتها في مشروع مركز جابر الأحمد الثقافي، وتحاضر رئيسة مهندسون بلا حدود ـ الكويت م.زينب قراشي عن العمل التطوعي الهندسي.