أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني التي تم توزيعها بلغت نسبتها 61.8% من العدد الاجمالي البالغ 11338 وحدة سكنية للسنة المالية الحالية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن إجمالي القسائم الحكومية التي تم توزيعها على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية التي وردت أولويتهم التاريخية على مشروع جنوب المطلاع الإسكاني حتى اليوم بلغ 7533 قسيمة حكومية.

وأضافت أن المتبقي من القسائم الحكومية بالمشروع 3805 قسائم ، مشيرة الى أنه سيتم الاعلان عما تبقى من الدفعات وتوزيعها وفقا لجدول التوزيعات للسنة المالية.

وبينت أنها انتهت من توزيع قسائم الضواحي (إن 6 وإن 10 وإن 8 وإن 9 وإن 11 وإن 12 وإن 5 وجزء من إن 7) في مشروع جنوب المطلاع للسنة المالية (2015 ـ 2016) ويجرى الآن توزيع خامس دفعة من الضاحية (إن 1) وفقا لجدول توزيعات السنة المالية (2016 ـ 2017).

الى ذلك، وزعت المؤسسة بطاقة دخول القرعة للدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (إن1) على المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية حتى 10 مارس 2010.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة الخامسة تشتمل على 307 قسائم بمساحة 400 متر مربعة، موضحة أنها خصصت يوم الاثنين المقبل موعدا لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة الساعة التاسعة صباحا.

وأضافت أنها حددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة.