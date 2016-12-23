أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود أن اخطر ما يواجه البلاد هو العمالة السلبية السائبة الهامشية غير القانونية فهي تشكل عالة وعبئا على المجتمع الراقي الإيجابي الذي يسعى إلى التطوير والتقدم من خلال إنتاجية المواطن.

وأكد الحمود في تصريح صحافي أن العمالة الأجنبية غير المنتجة لا تجد ما تفعله سوى تعكير امن المجتمعات، وتجلب له مشاكل وسلوكيات سيئة تعيق تقدمه وتصعب تسهيل خدمة الناس، إضافة إلى سهولة حملها لبعض المشاريع والأجندات.

مشيرا إلى أن النجاح يتحقق بعناصر فعالة حسنة السير والسلوك مثقفة تبني ولا تهدم وتتقدم ولا تتخلف ويكون مستوى الإدراك والوعي لديها عاليا حتى تنتج وتضيف وتشارك بتحمل المسؤولية وتطبيق النظام والقانون واحترام وتقدير البلاد.

وأضاف أن الكويت منذ نشأتها ترحب بحفاوة وكرم بالوافدين الذين تغربوا لتحسين مستوى معيشتهم وتحتضنهم وتوفر لهم الخدمات الضرورية والراحة والأمان.

لكن الأمور إذا خرجت عن نطاق القانون تسبب القلاقل وتعيق التنمية، إذ انها لا تقدم قيمة مضافة لسوق العمل بل ترهقه وتؤخر إنتاجيته، مؤكدا في الوقت ذاته ان تنامي ظاهرة البطالة في أوساط الوافدين يرافقه ازدياد في نسبة الجريمة والمشاكل الغريبة عن المجتمع الكويتي