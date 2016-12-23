اعلن ديوان الخدمة المدنية ان 2946 مواطنا ومواطنة سجلوا في نظام (التوظيف الآلي) منذ فتح باب التسجيل في التاسع من ديسمبر الجاري حتى امس.

وقال مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بالديوان جاسم الرويس في بيان صحافي ان عدد الذكور المسجلين بلغ 1146 في حين بلغ عدد الاناث 1800.

واكد الرويس ضرورة التزام المسجلين بالمواعيد المحددة لهم من قبل نظام التسجيل الآلي والتوجه الى صالة المراجعين بمقر ديوان الخدمة المدنية اثناء فترة الدوام الرسمي لاستكمال بيانات التسجيل.

واشار الى ضرورة الاتصال بالنظام الآلي للتوظيف هاتف رقم (133) للتأكد من موعد المراجعة واصطحاب المستندات اللازمة لمن يحدد لهم موعدا بما في ذلك اصل البطاقة المدنية وصورة عنها واصل المؤهل الدراسي وصورة عنه.

ودعا المراجعين الذين لديهم كتب من المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية لشؤون الاسرى الى مراجعة ادارة الاختيار في الديوان لتسهيل اجراءات تسجيلهم.