فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن افتتاح تحويلة على الدائري الخامس مقابل القيروان والصليبية، وذلك فجر غداً السبت، ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس العقد (هـ ط 210) الذي تبلغ تكلفته 108.800 ملايين دينار، وذلك بهدف تسيير الحركة المرورية لمرتادي الطرق من سكان المناطق ومنها العارضية والفردوس والصليبية وجنوب الدوحة والقيروان.

وفي سياق متصل، قال م.الحصان في تصريح صحافي إنه سيتم افتتاح لوبيين على الطريق السريع مقابل مدينة سعد العبدالله عند قطعة 11 فجر غداً السبت ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة الشيخ جابر الأحمد العقد (هـ ط/211) الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 28.900 مليون دينار، مشيرا إلى ان المشروع في مجمله يهدف الى تحقيق سهولة في حركة المرور وتوفير الطرق السريعة للاستخدام الامثل لها، وخصوصا في ظل إنشاء ثلاثة جسور على طول طريق الجهراء بحيث تحقق انسيابية وسرعة في الوصول وحركة مرور عالية الكفاءة.

وأفاد م.الحصان بأن كافة الافتتاحات التي تنفذها الوزارة بما فيها الافتتاحات المشار اليها تتم بالتنسيق الكامل فيما بين وزارة الاشغال العامة ممثلة في قطاع هندسة الطرق وبين الادارة العامة للمرور لضمان أمان وسلامة مرتادي الطرق وباعتبار الادارة بيت الخبرة في هذا المجال.