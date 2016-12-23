واصلت الكويت توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي مدينة الموصل، وذلك في حي القاهرة المحرر حديثا من قبضة ما يسمى تنظيم «داعش».

وقال عضو مجلس محافظة نينوى بنيان الجربا لـ «كونا»: ان الكويت قامت بتوزيع مساعدات انسانية على الاهالي في حي القاهرة تتمثل في 2500 سلة غذائية و15000 قنينة ماء.

وأوضح الجربا ان الأهالي في الأحياء المحررة يعانون من نقص في المواد الأساسية الضرورية، مضيفا ان هذه المساعدات ستخفف من معاناتهم.

وأعرب في هذا السياق عن خالص الشكر والتقدير للكويت على هذه المبادرة الإنسانية التي ستساهم في إعادة الاستقرار فيها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ان أعداد النازحين من محافظة نينوى ومدينة الحويجة بلغت 125 ألف نازح منذ بدء عمليات تحرير نينوى.