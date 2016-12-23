واصلت جمعية الهلال الأحمر توزيع مساعدات إنسانية على اسر سورية نازحة في مناطق حدودية شمالي لبنان وذلك بالتعاون والتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني.

وأوضح رئيس الفريق الميداني في الجمعية الى لبنان فهد الياقوت في تصريح لـ «كونا» انه تم توزيع حصص غذائية على 200 أسرة سورية نازحة في منطقة عكار الحدودية، مبينا ان الحصة الغذائية الواحدة تكفي خمسة أفراد لمدة شهر.

واكد مواصلة فريق الجمعية على توزيع المساعدات المتنوعة على الأسر السورية النازحة في مختلف المناطق اللبنانية، مشددا على ضرورة تقديم هذه المساعدات للتخفيف من معاناة النازحين السوريين الذين يعيشون حالة مأساوية بسبب سوء الأحوال الجوية إضافة إلى صعوبة وصول تلك المساعدات إلى المناطق التي يقطنونها.