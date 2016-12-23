وزير الإعلام: العلاقات الكويتية ـ التونسية راسخة ومتميزة

ميهوبي: التواصل والتكامل الثقافي بين الكويت والجزائر يعزز العلاقات الثنائية

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود متانة وتميز العلاقات التي تجمع الكويت بالجزائر في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سلمان الحمود أمس الخميس بوزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في حفل اختتام فعاليات (الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية 2016).

وشدد الشيخ سلمان على أهمية تعزيز التعاون مع الشقيقة الجزائر على كل المستويات لاسيما الثقافية منها التي تعتبر جسرا يقرب الشعوب ويجمعها ويربط الشباب ببلادهم ويحميهم من الأفكار الضالة والهدامة ما يستدعي العمل بشكل اكبر على تعزيز الهوية الثقافية والتبادل الثقافي بين الشعوب.

من جانبه اكد الوزير ميهوبي اهمية التواصل والتكامل الثقافي بين الجزائر والكويت بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين متطلعا الى زيادة التعاون الثقافي بينهما.

وتقدم الوزير ميهوبي بالتهنئة الى الكويت قيادة وشعبا بالنجاح الكبير واللافت للفعاليات والأنشطة المتنوعة والهادفة ضمن احتفالية الكويت عاصمة الثقافة الاسلامية 2016 متمنيا للكويت دوام التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد العسعوسي ومدير مكتب وزير الاعلام سعود حمد الخالدي فيما حضره من الجانب الجزائري سفير جمهورية الجزائر لدى الكويت عبدالحميد عبداوي.

إلى ذلك، قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود ان العلاقات بين الكويت والجمهورية التونسية راسخة ومتميزة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سلمان الحمود أمس بوزير الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية محمد زين العابدين بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة بحفل اختتام فعاليات (الكويت عاصمة للثقافة الاسلامية 2016).

وأكد الشيخ سلمان الحمود سعي الكويت الدائم لتعزيز التعاون والتكامل مع تونس لاسيما في الجانب الثقافي مثل المسرح والتنقيب عن الآثار وتعزيز تبادل الاصدارات الثقافية المهمة بين البلدين والاستفادة من الخبرات بين الطرفين بكل الجوانب.

وأشار الى الحرص على تطوير المشهد الثقافي في الكويت لافتا الى تعبير حفل الختام عن أهمية الثقافة المتأصلة لدى أهل الكويت بما يمتلكونه من خليط ثقافي من البحر والصحراء في ظل الدستور والديمقراطية التي عززتهما الثقافة الشعبية لدى الكويتيين.

وبين أن الثقافة تعتبر قاطرة لتأصيل القيم لدى الشباب في ظل الطفرة التكنولوجية وما تمر به المنطقة من أحداث مؤكدا السعي الجاد للاستثمار في الثقافة لمواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه تقدم الوزير محمد زين العابدين بالتهنئة الى الكويت قيادة وشعبا على النجاح الكبير للتظاهرة الثقافية احتفالية (الكويت عاصمة الثقافة الاسلامية 2016) مؤكدا أن الكويت بلد أصيل محافظ على تراثه وقيمه مع وجود نهضة عمرانية حديثة وجميلة.

وأضاف زين العابدين أن تونس والكويت تجمعهما قواسم مشتركة وإرادة حقيقية لتعزيز التعاون بينهما في جوانب عدة لاسيما الثقافية منها والمحافظة على الموروث باعتباره مرجعا أساسيا لبناء الثقافة.

وبين أن الكويت تقدم مستوى عاليا في مجالات النشر والكتابة بما تملكه من خبرات كبيرة مشيرا الى سعي بلاده لتأهيل مؤسساتها الثقافية من كل النواحي ومنها البنية التحتية.

وذكر أن تونس تمتلك ما يقارب الـ 220 دارا ومركزا ثقافيا وشبكة من المكتبات العامة تقدر بـ400 مكتبة و30 ألف معلم وموقع أثري لافتا الى أهمية العمل على صيانتها والمحافظة عليها وزيادة الاقبال عليها.

وأفاد بأن وزارة الثقافة التونسية تعمل على اقامة مهرجانات ثقافية بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المبادرين سواء من مؤسسات صغيرة أو أشخاص لتنمية الفكر المتصل بروح المبادرة الشبابية في المدن والقرى الصغيرة.

وحضر اللقاء كل من الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب م. علي اليوحة والأمين العام المساعد لشؤون الثقافة بالمجلس محمد العسعوسي والوكيل المساعد لقطاع الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام فيصل المتلقم والسفير التونسي لدى الكويت أحمد بن الصغير.