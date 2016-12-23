أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني بدور جمعيات الهلال الأحمر وهيئاتها في دول مجلس التعاون لنصرة الأشقاء في سورية عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين في مدينة حلب.

وأعرب الزياني في تصريح صحافي عن خالص الشكر والتقدير للاجتماع التشاوري الطارئ الذي عقده رؤساء جمعيات الهلال الأحمر وهيئاتها في دول مجلس التعاون بالكويت أمس الأول الاربعاء بناء على دعوة من رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير لبحث سبل التعاون المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في سورية وبخاصة للمهجرين من مدينة حلب.

وأثنى على نتائج الاجتماع وما تم الاتفاق عليه من آلية العمل وتنفيذها من قبل لجنة تنسيق المساعدات التي تقدم للمحتاجين في جميع أنحاء العالم وبخاصة في المنطقة العربية المحيطة بدول المجلس.

وأشاد الزياني بما اتخذ من قرارات تصب في الاتفاق على أولوية توفير جميع الامكانيات المتاحة لمساعدة الاشقاء النازحين والمهجرين من مدنهم وقراهم في سورية والاتفاق على مشاريع مشتركة تكمل بعضها بعضا وتحدد الأولويات والاحتياجات الملحة.

ودعا المجتمع الدولي الى إعطاء أهمية قصوى للوضع الانساني في محافظة حلب لضمان توفير الممرات الآمنة للنازحين منها ووقف نزيف الدماء وتدمير المنازل والمرافق الحيوية الأساسية كالمستشفيات ومحطات توليد الطاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية كافة كالغذاء والدواء والمأوى خاصة في هذه الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن قادة دول مجلس التعاون يولون العمل الانساني والاغاثي اهتماما كبيرا خاصة للمتضررين من المدنيين في الصراعات والحروب ويشجعون على العمل التطوعي الهادف لخدمة الإنسانية ويؤكدون ضرورة معاملة الأشقاء النازحين السوريين معاملة كريمة وتوفير جميع المساعدات والخدمات التي يحتاجونها.

وأعرب الزياني عن خالص الشكر والتقدير لكل جمعيات الهلال الأحمر وهيئاتها في دول مجلس التعاون على جهودهم الخيرة وعملهم الانساني الخالص والنابع من المبادئ والقيم الاسلامية النبيلة.