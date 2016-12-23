أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي انها ستوزع يوميا كميات كبيرة من الخبز على النازحين من مدينة حلب في ريف حلب الغربي بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي د.هلال الساير في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس: انه بحسب الاتفاق مع الأشقاء في الهلال القطري سيتم يوميا توزيع الرغيف على 4000 أسرة سورية نازحة من حلب لمدة شهرين، مشيرا الى اهمية الرغيف اضافة للمواد الغذائية في دعم الأشقاء السوريين من حلب.

وأضاف الساير ان المشروع بدأ في 20 الجاري، حيث سيتم توزيع 200 ألف كيس من الرغيف بشكل يومي في مناطق الأتارب واعزاز وجرابلس وادلب والزربة والدانا فضلا عن توزيع 3000 حصة غذائية تكفي الأسرة أسبوعين.

وذكر ان مشروع توزيع الرغيف يأتي لصعوبة وجود الطحين وعدم توافر الوقود لصناعة الخبز، موضحا ان كسرة الخبز أصبحت في ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون أقصى ما تنتظره الأسر السورية هذه الايام.

وقال ان مشروع الرغيف يأتي مساهمة من الجمعية في تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة التي تعاني ظروفا صعبة، مؤكدا حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة النازحين في مختلف أماكن وجودهم.

وأكد ان الجمعية تعي جيدا حاجة الأشقاء السوريين للخبز الذي يعد من المواد الغذائية الأساسية لكل أسرة، مشيرا الى حرص الجمعية على تلمس حاجات النازحين السوريين الضرورية في جميع مناطق وجودهم والعمل على توفيرها وفق آليات معينة.

وأوضح ان الجمعية تحرص على إيصال المساعدات الإنسانية الكويتية من ملابس وغذاء وإيواء أكبر شريحة ممكنة من النازحين السوريين من مدينة حلب.

وذكر انه «كلما تم توفير الاحتياجات الأساسية في اسرع وقت ليتم إرسالها اليهم دون قيود في الوصول تمكنا من إنقاذ المزيد من الأرواح من النازحين من مدينة حلب».