أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام يوسف مصطفى حرص الوزارة على تسخير كل امكاناتها لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم اعلاميا وتقنيا.

وأضاف مصطفى في تصريح للصحافيين على هامش مهرجان الأفلام القصيرة الثالث والمعرض الفني المصاحب الذي اقامته كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان الوزارة حريصة ايضا على احتضان الفعاليات المتعلقة بالشباب.

وأوضح ان الشباب يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي وان وزارة الإعلام حريصة على التواجد في مثل هذه الفعاليات لإيمانها بضرورة القرب منهم لاسيما في المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وذكر انه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود تتبنى «الاعلام» افكار الشباب الابداعية وتحرص على تنظيم الدورات التدريبية للطلبة والطالبات خصوصا في قطاع الإعلام الجديد والخدمات الانتاجية، فضلا عن تسويق مخرجات «التطبيقي».

ولفت الى الحرص على نقل فعاليات هذه المهرجانات عبر حسابات وزارة الإعلام الرسمية، مبينا انه تم البدء بوضع استراتيجية تعاون وتنسيق بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لترجمة العطاء والجهود المبذولة بهذا الصدد تحت مظلة «الاعلام».

وأكد مصطفى ايمان وزارة الإعلام بأن يقود المشهد الإعلامي والثقافي والأدبي والاجتماعي والرياضي الشباب الكويتيون، مضيفا انه سيتم تنظيم دورة تدريبية في مجال المونتاج التلفزيوني لهؤلاء الطلبة لدعمهم وإكسابهم الحرفية الأعلى من قبل اصحاب الخبرات بالوزارة بغية احداث التغيير الثقافي المنشود.

من جهته، قال عميد كلية التربية الأساسية د.فهد الرويشد في تصريح مماثل ان احتفالية قسم تكنولوجيا المعلومات بالنسخة الثالثة من هذه المبادرة شهدت عرض مجموعة متميزة من الأعمال الفنية للطالبات بغية ابراز وتنمية قدراتهن الابداعية.

وأشاد الرويشد بتميز مستوى الأعمال المعروضة، معربا عن أمله في تطوير القدرات الفنية للطالبات وتأهيلهن لإثراء الحالة الثقافية بالمجتمع.

بدوره، قال مساعد عميد شؤون الطلبة في كلية التربية الأساسية د.عبيد الشمري في كلمته خلال الفعالية ان المهرجان يضم العديد من الأعمال التي تعكس واقع العالم العربي والقضايا الاقليمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الشمري الى الدور الكبير للإعلام وتأثيره على الرأي العام، مضيفا ان «التطبيقي» حريصة على تولي مسؤوليتها المجتمعية وتأهيل الشباب ليمارس العمل الإعلامي بمهنية واحترافية.

من جانبها، اكدت رئيسة قسم تكنولوجيا التعليم في الكلية ورئيسة المهرجان د. خلود النجار في كلمة مماثلة حرص القسم على تولي مسؤولياته تجاه الطلبة والطالبات ودعم قدراتهم، لافتة الى التركيز الدائم على مرحلة ما بعد التخرج وخوض الحياة المهنية.

وذكرت النجار ان مثل هذه الفعاليات تدل على قدرة كلية التربية الأساسية على مواجهة التحديات القائمة وتقديم منتجات متميزة في مختلف المجالات.