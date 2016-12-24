أطلقت جمعية الهلال الأحمر امس مشروع «الرغيف» الـ 29 لمساعدة الأسر السورية النازحة شمال لبنان بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني.

وأوضح رئيس الفريق الميداني في الجمعية فهد الياقوت في تصريح ان ألف أسرة سورية نازحة ستستفيد من هذا المشروع لمدة شهر في مناطق عدة بمدينة طرابلس شمال لبنان وسيتم توزيع ألفي ربطة خبز يوميا، بحيث تحصل كل أسرة على 14 رغيفا كبيرا يوميا.

وبين الياقوت ان اختيار أماكن المخابز يتم على أساس القرب من أماكن سكن النازحين السوريين لتوفير عناء الانتقال عليهم بخاصة ان أحوال الطقس القاسية في فصل الشتاء تعوق التنقل.

وذكر ان فريق الجمعية وزع 200 حصة غذائية تكفي خمسة أفراد لمدة شهر اضافة الى توزيع 5000 ليتر من مادة الديزل لاستخدامها في التدفئة على 250 أسرة سورية نازحة في بلدة الريحانية شمال لبنان.

من جهته، قال منسق عمليات الاغاثة في الصليب الاحمر اللبناني يوسف بطرس ان مشروع المخابز لاقى استحسانا كبيرا من النازحين السوريين، حيث يعتبر الخبز مصدرا رئيسيا للغذاء.

وجدد بطرس تأكيده على ان هذه المبادرات ليست الاولى التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر، إذ دائما «ما تكون الجمعية سباقة في مساعدة المحتاجين».

وأكد ان آلاف الأسر السورية النازحة استفادت من مشاريع الجمعية المتنوعة منذ انطلاق حملتها الاغاثية.

وتنفذ جمعية الهلال الاحمر العديد من المشاريع الإغاثية والانسانية للنازحين السوريين في لبنان منذ اندلاع أزمة النزوح بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني.

ويعيش اكثر من مليون نازح في مخيمات عشوائية في مختلف المناطق اللبنانية غالبيتهم من الاطفال والنساء والشيوخ.