عبدالكريم العبدالله

دشن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة بالتعاون مع مدرسة روض الصالحين "الماراثون العائلي الأول"، وسط مشاركة واسعة من 1500 من طلاب وطالبات المراحل المختلفة، بحضور رئيس المكتب د.غالية المطيري ومدير المدرسة عبد الرحمن العليان ونائب المدير حمد العليان .

وذكرت رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، د.غالية المطيري ،في تصريح صحافي، على هامش الماراثون، بأنه حظي باهتمام واسع كونه مبادرة نوعية تمثل استكمالاً للجهود الرامية إلى جعل الرياضة مكوناً أساسياً من مكونات العملية التربوية والتعليمية.

وقالت : "هذا الماراثون يعد نوع من الشراكة بين وزارة الصحة والمؤسسات التعليمية ، علما أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء جيل يقدر ويثمن دور النشاط البدني والحركة في بناء جسم وعقل صحي وسليم". مؤكدة على السعي بشكل دائم إلى تشجيع المجتمع المحلي من كافة الفئات العمرية على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحية.

الجدير بالذكر أن الماراثون تخلل تنظيم "السباق المفتوح" الذي استقطب شريحة واسعة من أولياء الأمور وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وأفراد المجتمع.