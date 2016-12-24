سفير المكسيك: نرغب في تنمية العلاقات الثقافية والاقتصادية مع الكويت

بهبهاني: خطط مستقبلية وفعاليات مختلفة بين البلدين

عبدالهادي العجمي

عقدت رابطة مجموعة الكويت وبيرو اجتماعا في ديوان العثمان بمنطقة الشعب بحضور رئيس الرابطة مصطفى بهبهاني وسفير المكسيك لدى الكويت ميغيل أنغيل اسيدرو والسكرتير الاول والقائم بأعمال السفير لجمهورية بيرو لدى الكويت رونالدو لوزادا وأعضاء الرابطة.

وقد ألقى السفير المكسيكي اسيدرو محاضرة عن دور دولته على الصعيد العالمي ملقيا الضوء على علاقات المكسيك مع دول العالم العربي وخصوصا الكويت ورغبة حكومته في تنمية العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية مع المجتمع الكويتي والقطاع الخاص خاصة عن تبادل الزيارات والقيام بأنشطة مشتركة بين البلدين واثنى السفير اسيدرو على دور المجموعة في تنمية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع أميركا اللاتينية ومع المكسيك وبيرو على وجه الخصوص.

ومن جانبه اشاد السكرتير الاول في سفارة بيرو لدى الكويت رونالدو لوزادا بالجهود التي بذلت في انشاء الرابطة وتعيين الأعضاء الفاعلين في الدولتين والنشاطات التي ستقوم الرابطة بها من فعاليات وأعمال لترسيخ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة الطرفين.

بدوره تحدث رئيس الرابطة د. مصطفى بهبهاني عن الخطط المستقبلية والفعاليات القادمة بين الكويت وجمهورية بيرو الصديقة.

ووجه بهبهاني شكره لورثة العثمان على هذه الاستضافة مثمنا دور أعضاء الرابطة ومجهوداتهم ومشاركتهم في الفعاليات من اجل تنفيذ الخطط والمبادرات على اكمل وجه.

وفي تصريح صحافي قال الشيخ دعيج جابر العلي سعدنا بهذا اللقاء مع سفير المكسيك وقنصل بيرو والاخوة الأعضاء في لجنة الصداقة مع بيرو لافتا الى ان هذا اللقاء فتح لنا زوايا مختلفة على أماكن طرحت أسئلة اكثر من ان تطرح اجوبة وأضاف من المتوقع ان نأخذ نحن المبادرة سواء كانت على مستوى الشعب او المؤسسات او الدولة لإنشاء جسور مع مناطق فيها الانسان مقدر وطامحة لإنشاء علاقات معنا والتعاون معنا على السلام العالمي واحترام الانسان والحقوق التي نطمح اليها وكلنا أمل ان نستطيع ان نحقق ذلك.