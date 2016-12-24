اللجنة سيرت 307 رحلات منذ بدء مشروع عمرة الجاليات

أعلن مدير إدارة الأفرع ومدير إدارة الحج والعمرة بلجنة التعريف بالإسلام المحامي منيف العجمي عن انطلاق قافلة الامل الرابعة إلى مكة المكرمة، وعلى متنها 50 معتمرا ومعتمرة من المهتدين الجدد والجاليات الوافدة ضيوف الكويت، بالتعاون مع لجنة زكاة الشامية والشويخ.

وقال العجمي أنه بهذه الرحلة يبلغ عدد رحلات العمرة التي سيرتها اللجنة 307 رحلات منذ بدء مشروع عمرة الجاليات، وبفضل الله جل وعلا تحظى الرحلات باستحسان وإطراء المعتمرين الذين نبذل قصارى جهدنا لراحتهم فنعمل على توفير جميع الوسائل المريحة من حافلات جيدة، فنتعاقد مع شركات العمرة المميزة وفنادق قريبة من الحرم وبرنامج مميز يشمل الرحلة من الانطلاق وحتى العودة.

وتابع العجمي: تأتي هذه الرحلة المباركة بتبرع ورعاية كريمة من د.أمل الحساوي تحت شعار «يرجون تجارة لن تبور»، مثمنا جهود أهل الكويت الخيرين رجالا ونساء، والتي جعلت الكويت في مصاف الدول الخيرية، ورفعت من رصيدها الإنساني فغدت عاصمة للعمل الإنساني، وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني.

وأضاف العجمي: تبلغ تكلفة المعتمر 90 دينارا شاملة كل المصاريف.