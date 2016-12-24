الخميس: نحرص على تنفيذ المشاريع ذات العائد الكبير لشريحة المستفيدين

قال رئيس لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس إن اللجنة تقوم حاليا بزيارة جمهورية مصر العربية لتنفيذ وتفقد وزيارة العديد من المشاريع الخيرية هناك، والتي تتنوع ما بين طبية وإنشائية وتنموية وخيرية واجتماعية والتي يستفيد منها مئات الأسر. وقال الخميس: لدينا تعاون وشراكة مميزة مع مؤسسة مصر الخير، وهي جهة خيرية معتمدة وموثقة، ونحرص على تنفيذ المشاريع ذات العائد الكبير لشريحة المستفيدين، ومنها مشروع إزالة وبناء وتأثيث بيوت الفقراء والأيتام، وتهدف فكرة هذا المشروع إلى مكافحة العشوائيات وتوفير مسكن أمن يليق بالحياة الأدمية للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود، فنقوم بعد زيارة المنزل والاطلاع على الأوراق الرسمية، بإزالة البناء القديم والبدء في تشييد المنزل الحديث وبعد الانتهاء من مراحل البناء نقوم بتأثيث المنزل بالكامل من فرش وأدوات كهربائية وكافة المستلزمات، ويتسلم المستفيد المنزل في أجمل صورة من خلال هذا المشروع نوفر العيش الكريم لمئات الأسر والعوائل.

وتابع: كذلك نحن بصدد إقامة مخيمات طبية كبرى لعلاج مرضى الفشل الكلوي ومرضى الالتهاب الكبدي الوبائي المنتشر في مصر بصورة كبيرة جدا، فنقوم بإقامة هذه المخميات في العديد من المحافظات ونعمل من خلالها على إجراء الفحوصات الطبية وتوزيع الأدوية اللازمة للمرضى، ونركز على المناطق الكبرى ذات الكثافة السكانية ونختار الشريحة ذات الدخل المحدود.وبين الخميس أن هذه الزيارة سوف تشمل 6 محافظات مصرية وهي سوهاج وقنا والأقصر القاهرة والفيوم وكفر الشيخ، وتستمر لمدة أسبوع وسوف نهدي من خلالها المنازل الجديدة للمستفيدين، ونزور تلك التي بصدد الإنشاء للوقوف عن كثب على مدى حاجتها للبناء والتعرف على دخل الأسرة، وكذلك ستتناول الزيارة افتتاح مسجد الدكتور إبراهيم مكي بمحافظة دمنهور وزيارة مسجد جديد في محافظة كفر الشيخ وإيصال كذلك نقاط المياه إلى القرى والنجوع التي تفتقر إلى مصدر المياه النظيفة.