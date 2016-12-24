الصانع: استثمار وسائل التعليم والتكنولوجيا الحديثة لتحفيز الطلاب على الاستعياب

أكدت مدير الادارة التربوية بمدارس النجاة بتول العومي حرص مدارس النجاة على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وشحذ الهمم وغرس القيم التربوية الأصيلة في نفوسهم وترغيبهم في البيئة المدرسية وجعلها المكان المحبب إليهم.

وفي هذا السياق، أعلن نائب مدير الادارة التربوية بمدارس النجاة محمد الصانع عن تنظيم يوم ترفيهي بنادي الساحل الرياضي بمنطقة المنقف وشارك الفعاليات طلاب المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك لكسر روتين اليوم الدراسي وخلق أجواء صداقة بين المعلمين والطلاب من جهة، وبين أولياء الأمور من جهة أخرى. وقال الصانع: نعمل بكل قوة على استثمار وسائل التعليم والتكنولوجيا الحديثة ووضع الخطط والاستراتيجات التي تحفز الطلاب على الاستعياب، وننمي في عقول طلابنا أنه لا شيء يقف أمام الطموح مادام هناك إيمان بالله عز وجل ثم إرادة وعزيمة قوية، ونذكرهم بأجدادهم الذين حققوا السبق في شتى العلوم والميادين.

من جهته، بين رئيس قسم الأنشطة التربوية بمدارس النجاة وليد العماري أن التميز والريادة والاهتمام بالطلاب وخلق جيل قوي متسلح بالعمل هي أبرز طموحات مدارس النجاة، فبضاعتنا التي نروجها هي العلم، وعملاؤنا هم أبناؤنا الطلاب، والأرباح التي نسعى لتحقيقها هي تأهيلهم ليكونوا فاعلين في شتى القطاعات والميادين والأعمال، فالمدارس جهة وقفية ولا تقصد الربح المادي، وبصمات مدارس النجاة جلية للعيان، فقد خرجت مدارس النجاة طوال مسيرتها العطرة المئات من أطباء ومهندسين ومعلمين وصيادلة وفنين مهرة، والذين ساهموا في تقدم وتنمية مجتمعاتهم كل في مجال عمله وموطن عطائه.

وعلى صعيد متصل، فاز فريق البولينغ بمدرسة النجاة الثانوية بنين بالسالمية بالمركز الثالث على مستوى التعليم الخاص بقيادة الكابتن محمد ثابت والكابتن محمد عبدالمنعم، وهكذا يحقق طلاب مدارس النجاة التميز والنجاح في شتى الميادين الرياضية والثقافية والتربوية.