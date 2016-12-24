أطلقت جمعية الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي امس 24 شاحنة إغاثية من مدينة هاطاي جنوب تركيا ضمن حملة (مليونية أهل الكويت لأهلنا في حلب والمناطق المحاصرة) لإغاثة النازحين السوريين.

وقال الأمين العام للجمعية يحيى العقيلي في تصريح ان هذه المساعدات التي سيستفيد منها أكثر من ألف أسرة سورية تأتي في إطار تخفيف معاناة النازحين ولاسيما بعد موجات البرد التي اجتاحت بعض المناطق. واضاف ان «القافلة تحتوي على إغاثات شتوية وطرود غذائية و50 طن طحين وبطانيات الى جانب 700 خيمة مقاومة للحرائق ومكونة من ثلاث طبقات لحماية النازحين في برد الشتاء القارس وفي الحر الشديد أيضا».

واشار العقيلي الى أن القافلة تضمنت أيضا ألف مدفأة فحم ومئة طن فحم حجري للتدفئة وألف سلة غذائية تكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أشخاص لمدة شهر و2800 فرشة وألف سلة نظافة.

وأكد حرص الجهات المعنية بتوصيل إغاثات الجمعية على تفقد المناطق الأكثر احتياجا في ظل نزوح أعداد كبيرة من داخل حلب التي تحتاج إلى تدخل عاجل مع حلول موسم الشتاء وسوء الظروف المناخية التي غالبا ما تشتد في مثل هذا الوقت من كل عام، بما يزيد معاناة النازحين واللاجئين السوريين خاصة الأطفال والنساء.

وأعرب العقيلي عن شكره للجمهورية التركية ووزارة الخارجية الكويتية على الجهود التي يبذلونها منذ بداية الأزمة السورية في الداخل والخارج.