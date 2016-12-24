وصل فريق ميداني من جمعية الهلال الأحمر إلى تركيا للمساهمة في جهود إغاثة النازحين السوريين من مدينة حلب. وأوضح رئيس الوفد د.مساعد العنزي في تصريح لـ«كونا» أن الجمعية تسعى إلى تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية والخيرية إضافة إلى توزيع المساعدات الإغاثية بشكل عاجل إسهاما لتخفيف معاناة النازحين.

واعتبر أن «وجود الفريق بالقرب من الحدود التركية السورية يعبر عن الاستجابة السريعة لقيادة الدولة الرشيدة تجاه الأشقاء النازحين من حلب». وأكد العنزي اهتمام الجمعية بمتابعة مستجدات الأوضاع في حلب ميدانيا ودراسة وتقييم الوضع الإنساني وتقديم المساعدات اللازمة وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التركي وسفارة الكويت لدى أنقرة.

وذكر أن الجمعية أطلقت نداء عاجلا تحت شعار «صرخة حلب» لإغاثة سكان المدينة المنكوبة وخصصت أموال التبرعات كمعونة عاجلة للأسر المتضررة وبدأت بتوزيع السلال الغذائية عليهم.

وحث العنزي «المحسنين وأهل الخير في الكويت والمقيمين فيها على المسارعة في مد يد العون لإنقاذ إخوانهم السوريين النازحين من حلب»، مؤكدا أن مساعدات المحسنين قد وصلت إلى مستحقيها على الرغم من الصعاب والتحديات.