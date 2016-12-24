‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬قيمة‭ ‬للفائزين تتراوح بين 250 و1000 دينار

‭‬تشهد منطقة الركسة البحرية اليوم السبت مسابقة الكويت الكبرى الثالثة والأربعين لصيد السمك (الحداق) التي ستنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي، بمشاركة ما لا يقل عن 310 حداقا، فيما ستبدأ اعتبارا من الساعة السابعة صباحا حيث موعد تجمع المشاركين على ساحل النادي بالسالمية لإجراء عملية التدقيق على قواربه ومن ثم الانطلاق لجميع القوارب بشكل جماعي الى منطقة الركسة البحرية لممارسة الصيد حتى الساعة الرابعة عصرا، حيث موعد العودة الى ساحل النادي وعرض حصيلة الصيد على لجان التحكيم، والجمهور وإعلان النتائج يعقبها مباشرة حفل توزيع الجوائز المالية على الفائزين.

وأشار مشرف عام لجنة التراث حامد السيار الى ان اللجنة استكملت جميع استعداداتها للمسابقة التي تعتبر من أقدم المسابقات محليا وعربيا في مجال صيد السمك، وتحظى بمشاركة واسعة من قبل هواة ومحبي «الحداق» وانه تم تشكيل لجنة استشارية ضمن لجان التحكيم يكون دورها معنيا فقط بمعاينة الأسماك المصطادة والتأكد من اصطيادها بواسطة الخيط والسنارة وفي الفترة المحددة للمسابقة وفي منطقة الركسة.

وأضاف ان اللجنة خصصت جوائز مالية قيمة للفائزين، حيث سيحصل الأول في مسابقة أعلى النقاط على جائزة مالية مقدارها 1000 دينار، وسيحصل الثاني على 750 دينارا، والثالث على 500 دينار، وسيحصل الفائز بأعلى وزن على جائزة مالية مقدارها 750 دينارا، والثاني على 500 دينار، والثالث على 250 دينارا، والفائز بأي جائزة لا يحق له الفوز بجائزة أخرى وتعطى الأفضلية له للجائزة الأفضل التي حصل عليها.

وأعرب عن أمله بأن تكون الأجواء البحرية مناسبة وان يبدي جميع المشاركين حرصهم الكامل على التقيد باللوائح والمواعيد، والابتعاد عن أي محاولة للغش أو التلاعب.