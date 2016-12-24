قدمت جمعية العون المباشر منحا دراسية الى 50 طالبا تونسيا لإتمام دراستهم الجامعية وذلك في اطار مبادراتها في مجال العمل الخيري.

وقال مسؤول الشؤون القنصلية بسفارتنا لدى تونس هايف الحويلة في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت خلال حفل توزيع المنح ان هذه المبادرة تندرج ضمن العمل الخيري للكويت وفي إطار توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا المجال.

وأضاف ان مبادرة جمعية العون المباشر تأتي امتدادا للعمل الخيري والإنساني للكويت وتعزز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واصفا تلك المبادرة بأنها «مبادرة متميزة» تهدف الى مساعدة 50 طالبا على إتمام دراستهم.

من جهته، قال رئيس مكتب تونس لجمعية العون المباشر الكويتية سعد المدلل في تصريح لـ «كونا» إنه تم تأسيس المكتب في العام 2012 بهدف تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في المجالات الاجتماعية والتنموية والتربوية والصحية.

وأضاف المدلل أن الجمعية توزع اليوم منحا دراسية جامعية على 50 طالبا تونسيا وقع اختيارهم ضمن مشروع (منحة طالب) وفق معايير واضحة حيث منحت الأولوية للأيتام والمحتاجين والمتفوقين والذين لا يملكون سندا ماليا يساعدهم على إتمام دراستهم الجامعية.

وأكد أن جمعية العون المباشر تعمل على توسيع نشاطها ليشمل عدة مجالات ومناطق بكامل تونس، داعيا السلطات التونسية الى «مساعدتنا عبر تسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامجنا الإنسانية خاصة في المجال الصحي».

من جانبه، ذكر مدير عام الشؤون التعليمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية منجي النعيمي في تصريح مماثل لـ «كونا» أن «تقديم منح دراسية لـ 50 طالبا هي أول مبادرة لجمعية العون المباشر الكويتية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتهدف إلى مساعدة جهود السلطات التونسية في دعم التعليم والطلبة وذلك عبر تقديم منح لمساعدة الطلبة خاصة المحتاجين منهم».

وأوضح أن ثلث الطلبة في تونس يتمتعون بمنح دراسية توفرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «ما يشكل ضغطا عاليا على موارد الوزارة لذلك نشيد بهذه المبادرة التي تصب في مصلحة تطوير التعليم في تونس وتوفيره لجميع المستحقين».

وأضاف النعيمي: «نشجع هذه المبادرة وكل المبادرات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد لا سيما أنها تأخذ على عاتقها مهمة رعاية وتمويل شريحة محترمة من الطلبة التونسيين».