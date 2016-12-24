د.المسباح: نهدف لنشر العلم الشرعي ومدارسة أمهات الكتب على يد الدعاة الثقات

ليلى الشافعي

أعلن د.ناظم المسباح رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع بيان ومشرف عن انطلاق مشروع العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمي الذي يقام في دورته الخامسة عشرة منذ 15 عاما بمسجد الزبن بمنطقة بيان قطعة 8 ولمدة أسبوع بهدف نشر الوعي العلمي ومدارسة أمهات الكتب العلمية وتوطين العلم الشرعي للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في نفوس طلاب العلم على يد علماء ودعاة ثقات مشهود لهم بالكفاءة العلمية والرسوخ في العلم.

وبيّن الشيخ المسباح ان الدورة يشارك فيها شيخان كريمان هما الشيخ د.خالد بن علي المشيقح والشيخ د.عثمان بن محمد الخميس، وكانت محاضرة الافتتاح بعنوان «الحكمة في العلم والدعوة إلى الله» امس الجمعة بعد صلاة العشاء، فيما ستقام دروس الدورة من اليوم السبت بعد صلاة العصر مباشرة لدراسة كتاب «المحرر في الحديث» لابن عبدالهادي يتناوله بالشرح والتعليق الشيخ د.عثمان الخميس، وبعد صلاة المغرب من اليوم نفسه ستكون هناك مدارسة لكتاب الوصية الكبرى لابن تيمية يتناولها الشيخ د.خالد المشيقح بالشرح والتعليق، أما بعد صلاة العشاء فستكون هناك مدارسة لموضوع الحسبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة لابن تيمية، وسيتحدث فيها بالشرح والتعليق د.خالد المشيقح.

وأوضح الشيخ المسباح ان مسجد الزبن تم إعداده بالتعاون مع إدارة مساجد حولي لاستقبال طلاب العلم من الجنسين، وقد خصص مكان للنساء.