عقد في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت في ميدان حولي اجتماع مخصص لمناقشة المرحلة المتقدمة من المشروع الذي يعمل الاتحاد العام بالتعاون مع المركز الأميركي للتضامن العمالي العالمي على انجازه، وهو اصدار كتيب توعوي موجه الى العمالة الوافدة العاملة في الكويت بعنوان «اعرف حقوقك».

حضر الاجتماع عن الاتحاد العام عوض شقير المطيري عضو المجلس التنفيذي ونائب مدير معهد الثقافة العمالية، اضافة الى منسق مركز التضامن في الكويت عبدالرحمن التركي، ومنسق اتحاد عمال النيبال (جيفونت) في الكويت، ومسؤول منظمة الجاليات النيبالية العاملة خارج البلاد، وممثلين عن بعض جاليات العمالة الوافدة.

استعرض المجتمعون المرحلة التي وصل اليها المشروع، وناقشوا الملاحظات التي ابداها الفرقاء المعنيون حول ما يمكن اضافته والتركيز عليه قبل وضع الصيغة النهائية للكتيب.