فرج ناصر

أكد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع ان الوزارة في طور دراسة تسكين الوظائف الإشرافية لموظفي الوزارة في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وذلك للتأكد من توافر اللوائح والشروط الخاصة بذلك.

وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن العمل الفعلي لمشروع مبنى المطار الجديد سيبدأ يوم الاثنين المقبل على أرض الواقع وذلك بعد عملية الحفر والدراسة المساحية للمشروع الذي تبلغ كلفته مليارا و312 مليون دينار.

من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن ديوان المحاسبة رفض اعتماد اتفاقية الإشراف على المطار رغم المعطيات التي قدمتها الوزارة والمستندات الخاصة بعملية الإشراف.