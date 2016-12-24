دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د. بدر المطر وزارة التربية إلى تبني قضية الحوادث المرورية في البلاد، ونشر أسس وقواعد السلامة المرورية على الطرقات، بأن تكون مناهج «السلامة المرورية» إلزامية لجميع الطلاب والطالبات، فضلا عن إنشاء مدارس مرور وقيادة داخل المدارس والجامعات على أن تكون مناهج صيفية مدتها أسبوع او أسبوعين، مشيرا إلى أن مادة السلامة المرورية موجودة في جميع دول العالم المتقدمة، ومن شأنها إنشاء جيل واع بقواعد المرور على الطرقات.

وأضاف المطر في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تأتي كنتيجة حتمية للتغيرات المتسارعة في مظاهر العيش في مجتمعاتنا وما تتصف به التنمية من تداخل بين عناصرها وآليات تنفيذها، وباعتبار أن القضية المرورية ليست قضية مؤسسة بعينها في المجتمع فقط وإنما مسؤولية المجتمع كله.

وبين إن تكرار الحوادث اليومية أصبح مشكلة قومية، وهذا يؤكد ضرورة تكاتف الجهود وتضافرها من أجل تعزيز مفاهيم التوعية المرورية منذ الصغر وإدخالها في المناهج والكتب المدرسية بصورة إلزامية، كخطوة مهمة ورئيسية للحد من هذه الإشكالية المرورية التي نعيشها الآن.

ولفت المطر إلى أن أسباب الحوادث بالدرجة الأولى تأتي من سلوكيات قائدي المركبة، ذلك الأمر الذي يتطلب التركيز على دراسة سلوك مستخدمي الطرق ودراسة الأساس النفسي والمعرفي للعمليات العقلية المؤدية إلى هذا السلوك، ودعمها بالتربية المرورية.