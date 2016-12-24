عادل الشنان

أعلنت مديرة مكتب الإنماء الاجتماعي بالوكالة د. وفاء العرادي أن المكتب يقدم مجموعة من الدورات التدريبية على أيدي مدربين متخصصين في المكتب في مجال التدريب والتأهيل وأكدت العرادي على حرص المكتب على القيام بدوره الفعال في تأهيل الذات الكويتية في شتى المجالات ورفع الروح المعنوية وتحسين مستوى الأداء الاجتماعي والنفسي والوظيفي والارتقاء بمستوى إنتاجية الفرد.

وأكدت العرادي على اهتمام المكتب بالمنظومة القيمية ودورها في تأهيل الذات عن طريق تقديم الخدمات المجتمعية والنهوض في المستوى الاجتماعي والنفسي للأفراد في المجتمع الكويتي وذلك عن طريق تقديم مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنمية المجتمع.

ومن هذا المنطلق أوضحت العرادي أن المكتب يقوم بدور تشجيعي للأفراد من خلال توفير هذه الدورات التدريبية التي تم اختيار مواضيعها بدقة تناسبا مع احتياجات الأفراد في المجتمع الكويتي باعتبارها وسيلة للنمو المجتمعي وتعزيز قدرات الأفراد وتمكينهم من توظيف قدراتهم في أفضل المجالات.

وتكمن أهمية هذه الدورات في إكساب الأفراد المهارات والخبرات العلمية والعملية التي تساهم في توسيع مداركهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم معارف جديدة تعمل على تطوير الذات والارتقاء بها وإسهامها في التغيير الإيجابي لسلوك الأفراد.