آلاء خليفة

أعلن رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة محمد العفاسي عن اجتماعه ومدير إدارة الأمن والسلامة بالجامعة خالد الياقوت وقيامه بالتنسيق التام لتهيئة الأجواء الآمنة والمناخ المناسب لتسهيل عملية استقبال وإتمام التسجيل للطلبة المستجدين بالجامعة، التي سوف تبدأ فعالياتها غدا الأحد وحتى 27/ 12/ 2016 حرصا من الجهتين على خروج تلك العملية الأكاديمية بالشكل المناسب.

وأضاف العفاسي أن الاجتماع الذي عقد مع الياقوت تطرق للعديد من المواضيع التي تصب في مصلحة جموعنا الطلابية بالجامعة بشكل عام والمستجدين والمؤجل قبولهم بشكل خاص، خصوصا فيما يتعلق بتسهيل عملية دخولهم وخروجهم من صالة القبول والتسجيل ووضع العلامات الإرشادية، بالإضافة إلى تواجد مشرفي الأمن والسلامة لتنظيم دخول السيارات وخروجهم وتقديم كل المساعدات والتسهيلات لهم.

من جهته، قال مدير إدارة الأمن والسلامة خالد الياقوت إن الإدارة بجميع إمكاناتها وبكل طاقاتها البشرية ستكون في خدمة تلك الجموع الطلابية بالجامعة مستمرين أو مستجدين وتأمين الجو العلمي والأكاديمي لهم، لمساعدة الجامعة على أداء رسالتها السامية تجاه المجتمع ككل والمجتمع الطلابي خاصة، علما بأن تلك الخطوة وفتح باب التعاون والتواصل مع مختلف الجهات وفيما بيننا وبين الاتحاد تعد خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأهداف المنشودة.

وشكر العفاسي الياقوت وجميع أفراد الإدارة على حسن التواصل والتعاون التي دائما ما تشهد نجاحا يصب في مصلحة زملائنا الطلبة المستجدين الذين ننشد لهم وندعو لهم بالنجاح.