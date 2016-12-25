أعلن نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د.جمال الشطي عن إطلاق لجنة الدعوة الإلكترونية تطبيق جديد لشرح جميع أركان الصلاة وواجباتها باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تعد الصلاة ثاني ركن من أركان الإسلام، وأولى العبادات التي يجب أن يتعلمها المسلم الجديد والنشء الصغير حتى ينشأ نشأة إيمانية سليمة.

وأكد الشطي أن هذا التطبيق يعمل باللغتين الإنجليزية والعربية، حيث تعد الإنجليزية هي اللغة الأكثر شيوعا للمهتدين الجدد، لذلك حرصت اللجنة على أن تكون أول أعمالها بعد نطق المهتدين للشهادتين ودخولهم الفعلي للإسلام بتعليمهم الركيزة الأساسية للدين وركنه الركين الصلاة، ولاحظ فريق العمل باللجنة كثرة دخول المسلمين من جميع الأعمار والأقطار إلى الموقع وتعدد استفساراتهم عن أمور متعلقة بالطهارة والصلاة، ما دفع الإدارة التحريرية للموقع بزيادة محتوى الموقع والتطبيق بكل المواد والوسائط الدعوية.

وأضح أن تنوع محتوى الموقع وكثرة الوسائط الدعوية به بين مقروءة ومسموعة ومرئية، يجعله في مقدمة محركات البحث للمواقع المخصصة للصلاة في الإسلام، حيث ان تنوع محتواه يجعله مناسبا وملائما لكل الأعمار.

واختتم الشطي حديثه بالشكر والثناء على المحسنين والمتبرعين من أهل الكويت الذين يدعمون هذه الأنشطة والخدمات التي توجه للتعريف بالإسلام وتعليم المهتدين الجدد. ودعا الشطي أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء الى حمل أمانة الدعوة بجانب لجنة الدعوة الإلكترونية وذلك بدعم تطبيقات اللجنة ومواقعها الإلكترونية، علما أن تكلفة هذا التطبيق تبلغ فقط ألفا وخمسمائة دينار كويتي لا غير، للتواصل ودعم التطبيق يرجى الاتصال على 96066999 أو 97288044. لتحميل التطبيق من خلال الرابط: http://bit.ly/PrayerApp لمتابعة موقع الصلاة في الإسلام من خلال الرابط www.prayerinislam.com