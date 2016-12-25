حث مسؤول المشاريع بلجنة زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد القحطاني أهل الخير والإحسان المشاركة والمساهمة في تسيير عمرة الهدى لشريحة الصم والبكم والمكفوفين وذوي الدخل الضعيف من الجاليات الوافدة المقيمة على أرض الكويت الذين يتمنون رؤية الكعبة المشرفة وتقف الموارد المالية عائقا أمام تحقيق هذا الحلم. وتابع: نحرص من خلال هذه السياحة الدينية على توجيه الرعاية والاهتمام لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتـخفــيف الضغوطات اليومية عنهم، وإدخال السعادة والسرور عليهم من خلال تحقيق حلمهم برؤية بيت الله الحرام والسعي والطواف وأداء شعيرة العمرة، وبدورنا نعد لهم برنامجا مميزا يشمل الرحلة منذ الانطلاق وحتى العودة، ونقيم لهم المسابقات ونوزع عليهم الهدايا والجوائز التشجيعية أثناء الطريق، ونوثق الرحلة «بالصور والصوت» ونرسلها للمتبرعين.

وأوضح القحطاني أن تكلفة الرحلة للفرد 75 دينار كويتي شاملة المواصلات والتأشيرة والإقامة الفندقية والطعام والشراب أثناء الطريق وغيرها من الالتزامات الأخرى، ونقوم كذلك بعقد برامج ثقافية وتربوية ودعوية مميزة أثناء الطريق وفي مكة المكرمة آملين شحذ وازعهم الديني وعودتهم بشحنات إيمانية كبيرة، للاتصال والمساهمة 50540050.

واختتم القحطاني مناشدا الخيرين والتجار وأهل الخير أن يكونوا سببا في أداء هؤلاء المرضى لشعيرة العمرة والتمتع بأداء الصلوات الخمس في رحاب بيت الله الحرام والدعاء للمسلمين للمتبرع خاصة وللمسلمين قاطبة عسى الله أن يفرج عن الأمة كربها.